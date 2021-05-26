Лунев, Самошников и Евгеньев покидают расположение сборной России. В заявке на Евро нет изменений

Футболисты сборной России вратарь , защитники и сегодня покинут расположение команды перед вылетом в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится стартовый матч с Бельгией.

Таким образом, заявка сборной России на турнир изменений не претерпела.

Последнюю неделю Лунев, Самошников и Евгеньев тренировались вместе со сборной, несмотря на то, что не попали в итоговый список из 26 футболистов.

Черчесов о том, что Лунев и Евгеньев будут тренироваться со сборной: «Жизнь научила: вечером засыпает игрок здоровый, а утром – уже нет»