Лунев, Самошников и Евгеньев покидают расположение сборной России. В заявке на Евро нет изменений

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Евро-2020 Андрей Лунев Роман Евгеньев Илья Самошников Футбол

Футболисты сборной России вратарь Андрей Лунев, защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев сегодня покинут расположение команды перед вылетом в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится стартовый матч Евро-2020 с Бельгией.

Таким образом, заявка сборной России на турнир изменений не претерпела.

Последнюю неделю Лунев, Самошников и Евгеньев тренировались вместе со сборной, несмотря на то, что не попали в итоговый список из 26 футболистов.

Черчесов о том, что Лунев и Евгеньев будут тренироваться со сборной: «Жизнь научила: вечером засыпает игрок здоровый, а утром – уже нет»

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