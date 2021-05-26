Тедеско о «Спартаке»: «Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят»

Бывший главный тренер «Спартака» оценил перспективы красно-белых в .

– Как думаете, у есть шансы побороться с «Зенитом» за золото в следующем сезоне, или питерцы слишком сильны?

– Есть! Сто процентов. Мы вместе с футболистами проделали большую работу, стали вторыми, но команда в начале своего пути, она станет еще сильнее.

– Сколько новичков надо приобрести, чтобы конкурировать за первое место?

– Нисколько! Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят. И в прошедшем сезоне уже могли побороться с «Зенитом», получи Мозеса чуть раньше и сопутствуй немного удача.

Обязаны были побеждать «Урал», «Уфу», против которых 70 процентов времени владели мячом и создали кучу моментов.

С «Ахматом» в последнем туре проспали первый тайм, а вообще должны были выигрывать. С «Сочи» в первом туре шикарно играли, но судья поставил два пенальти в наши ворота. Дома против «Зенита» провели суперматч, но итогом стала только ничья.

Понятно, что каждый клуб найдет за сезон много случаев, когда могли брать три очка, но, мне кажется, у нас гораздо больше игр, где должны были побеждать, но не сделали этого, чем тех, в которых повезло, – сказал Тедеско.