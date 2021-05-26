Sports.ru и Эльдорадо запускают шоу Эльдорадо LIVE. На первом стриме Жека Савин сыграет в FIFA с Леонидом Слуцким

Специально к чемпионату Европы по футболу Sports.ru и Эльдорадо (официальный партнер Сборной России по футболу по продаже потребительской электроники) устраивают серию прямых трансляций, где Евгений Савин будет играть в FIFA с гостями и обсуждать с ними перспективы сборной России. Первым гостем станет главный тренер «Рубина» и экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Чтобы понять, что ждет Россию в первом матче турнира, Савин сыграет за Бельгию, а Слуцкий – за Россию. Также по ходу стрима будет разыгран промокод на подписку на Xbox Game Pass для ПК от Эльдорадо. Начало стрима – 10 июня в 20:00 мск по этой ссылке. Подключайтесь!

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