«Арустамян нарушил законы нашей страны, много раз бывал на оккупированных землях». Вице-президент Федерации футбола Азербайджана о журналисте

Теги УЕФА Sports.ru сборная Азербайджана по футболу Эльхан Мамедов Евро-2020 Нобель Арустамян Ассоциация футбольных федераций Азербайджана Политика Матч ТВ Футбол

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов отреагировал на невыдачу аккредитации на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА.

В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана», – сказал Мамедов.

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