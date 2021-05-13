Адольфо Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. В Италии было легче, более комфортно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия Беневенто Адольфо Гайч Футбол

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил период выступлений за «Беневенто» на правах аренды.

«Отрезок в Италии начался для меня очень хорошо, я забил очень важный гол, позже забил и за олимпийскую сборную. Полгода аренды закончились, есть возможность продлить ее еще на год, сейчас этот вопрос решается.

Моя цель – остаться в Европе, это мой приоритет. В этом году не все получилось так, как я хотел, и я собираюсь это исправить.

В Италии в эти полгода было легче, хотя цель команды [остаться в Серии А] не была достигнута. Мне лично было более комфортно», – сказал аргентинец.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард был предложен «Бока Хуниорс».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья