«Барса» после подписаний Депая и Вейналдума приостановит работу на рынке, пока кого-нибудь не продаст

в ближайшее время планирует оформить трансферы нападающего и полузащитника .

После этого каталонский клуб приостановит работу на трансфером рынке, пока не продаст кого-то из своих игроков.

Речь идет о возможном уходе, в частности, или .

Также «Барселона» готова рассмотреть предложения по , Самюэлю Умтити, , , и , для которого в первую очередь планируют организовать переход на правах аренды.

Сине-гранатовые в это межсезонье хотят усилить позицию левого защитника.