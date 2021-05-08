«Барса» после подписаний Депая и Вейналдума приостановит работу на рынке, пока кого-нибудь не продаст

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«Барселона» в ближайшее время планирует оформить трансферы нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

После этого каталонский клуб приостановит работу на трансфером рынке, пока не продаст кого-то из своих игроков.

Речь идет о возможном уходе, в частности, Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.

Также «Барселона» готова рассмотреть предложения по Мартину Брэйтуэйту, Самюэлю Умтити, Серджи Роберто, Хуниору Фирпо, Клеману Лангле и Франсишку Тринкау, для которого в первую очередь планируют организовать переход на правах аренды.

Сине-гранатовые в это межсезонье хотят усилить позицию левого защитника.

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