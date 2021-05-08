«Зенит» заплатил 3,45 млн евро за Чистякова. «Ростов» получил еще и права на Прохина

Стали известны подробности о переходе защитника в из .

Напомним, что россиянин выступал за «Зенит» в минувшем сезоне на правах аренды из «Ростова». Тогда клубы договорились, что футболиста можно будет выкупить за 4,5 млн евро по окончании сезона-2020/21. За аренду Чистякова «Зенит» заплатил «Ростову» 200 тысяч евро.

В итоге, как утверждает «РБ-Спорт», клубы договорились о двух разных сделках, которые не состоялись бы отдельно друг от друга. Чистяков отправился в «Зенит» за 3,25 млн евро, а «Ростов» получил права на защитника .

Южане подписали с 20-летним футболистом контракт на 5 лет, но следующий сезон он проведет на правах аренды в . Сегодня о переходе Прохина в «Ростов» было объявлено официально.

В минувшем сезоне 20-летний центральный защитник также выступал за «Сочи» на правах аренды. Он принял участие в семи матчах и забил один гол.