Черданцев о комментаторах: «Хейтеров Пушкина было намного больше. Представляешь, опубликовал главу «Онегина» в фэйсбуке, а там пишут: «Обезьяна, вали в Африку свою»

Комментатор высказался о хейте в адрес комментаторов.

«Мне кажется, хейт был во все времена. Он просто стал называться хейтом. Я вот в последнее время читаю много книжек о творчестве Пушкина, как-то я увлекся. Хейтеров Пушкина было значительно больше, чем у нас, у комментаторов.

Если бы во времена Пушкина были соцсети... Представляешь, он опубликовал бы какое-нибудь стихотворение или главу «Евгения Онегина» в фэйсбуке, а ему бы там написали: «Да это херня полная, отстой! Обезьяна, вали в Африку в свою! Закрой хлебало!» Я думаю, что Пушкин на дуэлях стрелялся бы практически каждый день.

Комментатор – очень удобная цель для хейта. Ты же не будешь за поражение хейтить игроков своей любимой команды. Они твои кумиры, как известно, команду нужно поддерживать и в моменты побед, и в моменты неудач. Кого поливать грязью? Судья? Ну судья всегда пидарас, поэтому чего его поливать. Он привык, он эту профессию выбрал, понимая все ее минусы.

А комментатор – очень удобная цель для хейта. Кто виноват в поражениях, кто виноват в неудачах твоей команды? Конечно, комментатор. Интернет – это мир, который построен на негативной повестке. Если проанализировать, клики собирают в основном вещи, которые несут негативный посыл», – сказал Черданцев.