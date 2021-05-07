Президент УЕФА об Аньелли и Суперлиге: «Для меня этого человека больше не существует. Это личное. Думал, что мы друзья»

Президент УЕФА Александер Чеферин вновь высказался о поведении президента Андреа Аньелли при организации .

– В детстве вы хотели стать капитаном корабля. Сегодня вы стоите за штурвалом корабля под названием УЕФА. Как обстановка?

– Честно говоря, хорошо. Это красивый, мощный корабль. Несколько недель назад нас атаковала подводная лодка, но в итоге мы ее потопили.

– Знаменитая подводная лодка, управляемая большими европейскими клубами... Вы пытались не допустить ее выхода на поверхность?

– Честно говоря, мы не знали, что происходит. Время от времени появлялись угрозы раскола, просачивались документы по этому поводу... Но мы не очень серьезно к этому относились.

Аньелли был членом нашего исполнительного комитета и постоянно уверял нас, что беспокоиться правда не о чем. Тем более, что со своей стороны мы организовали несколько встреч с клубами, чтобы представить им новую реформу Лиги чемпионов, за которую проголосовали все 12 клубов-мятежников.

Вот только на следующий день они обнародовали свой тайный проект.

– Вы никогда ничего не подозревали?

– Могли появляться подозрения, но когда люди в вашем офисе клянутся вам: «Нет, нет, это все бред», им трудно не верить.

– Как вы отреагировали на это предательство?

– В этом случае главных героев можно разделить на три категории. – в первой. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне прямо в лицо до последней минуты последнего дня, чтобы убедить меня, что беспокоиться не о чем. А накануне он уже подписал все документы, необходимые для запуска Суперлиги.

Ко второй категории я отнес группу лидеров проекта, которые, как мне казалось, были очень близки ко мне. Мне жаль, что они не сказали мне заранее, что они планируют делать.

Наконец, в последнюю категорию попадают менеджеры, с которыми у меня не было близкого контакта. Я не виню их, но они тоже столкнутся с последствиями своих действий, – заявил Чеферин.