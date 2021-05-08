Футболисты сборной Англии будут вставать на колено на Евро – независимо от реакции болельщиков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что футболисты его команды будут вставать на колено во время , даже если это вызовет негативную реакцию.

В последнем матче с Австрией (1:0) на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро часть болельщиков освистала вставших на колено игроков обеих команд.

«Мы более чем когда-либо полны решимости вставать на колено во время турнира. Эти люди должны поставить себя на место молодых футболистов. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации?

Согласны с тем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем это и будем двигаться дальше», – сказал тренер сборной Англии.