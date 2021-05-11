Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы. На восстановление уйдет около 6 недель

Защитник не сможет выступить на Евро-2020 в составе сборной .

Пресс-служба английской сборной выступила с заявлением, в котором сообщила, что футболист исключен из состава Англии на турнир. Главный тренер команды Гарет Саутгейт пока не определился, кто заменит Трента в заявке.

Александер-Арнолд не сыграет на турнире из-за травмы, полученной в товарищеском матче между Англией и Австрией (1:0).

22-летний игрок повредил бедро. Он прошел медицинское обследование, по итогам которого стало ясно, что на восстановление Тренту понадобится около шести недель, пишет The Times.

13 июня англичане проведут свой первый матч на с Хорватией.

Саутгейт отсек Лингарда и еще шестерых игроков, но оставил четырех правых защитников