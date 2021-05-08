Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился впечатлениями от скорого исполнения гимна России перед матчем национальной команды с Болгарией.

– Филипп Бедросович, исполнение гимна – самое волнующее, что может быть для артиста?

– Я из интернациональной семьи – папа у меня болгарин, мама – русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия – Болгария – это очень символично. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда – это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн.

Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

– Ваше самое яркое воспоминание, связанное с футболом?

– «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018 году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народу.

В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы, русские, крутые, – сказал музыкант.

Киркоров называет Оздоева Марио, но вообще часто приближается к футболу. Дружит с Аршавиным и Быстровым и утверждает, что болеет за «Зенит»