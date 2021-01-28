«Вест Хэм» хочет купить Крала у «Спартака». Сделка оценивается примерно в 14 млн фунтов (Mirror)

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Алекс Крал Футбол

«Вест Хэм» возобновил интерес к полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу.

Английский клуб хотел подписать чешского футболиста еще в январе, однако сделка сорвалась. Сейчас «Вест Хэм» вновь заинтересован в приглашении 23-летнего полузащитника.

Сделка оценивается в сумму около 14 миллионов фунтов (чуть более 16 млн евро), пишет HITC со ссылкой на печатную версию Sunday Mirror.

По данным источника, сейчас Крал с готовностью смотрит на переход в «Вест Хэм». Футболист поддерживает дружеские отношения с игроками клуба Владимиром Цоуфалом и Томашем Соучеком.

В этом сезоне чех провел 29 матчей за «Спартак» в РПЛ и сделал 5 голевых передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья