«Вест Хэм» хочет купить Крала у «Спартака». Сделка оценивается примерно в 14 млн фунтов (Mirror)

возобновил интерес к полузащитнику «Спартака» .

Английский клуб хотел подписать чешского футболиста еще в январе, однако сделка сорвалась. Сейчас «Вест Хэм» вновь заинтересован в приглашении 23-летнего полузащитника.

Сделка оценивается в сумму около 14 миллионов фунтов (чуть более 16 млн евро), пишет HITC со ссылкой на печатную версию Sunday Mirror.

По данным источника, сейчас Крал с готовностью смотрит на переход в «Вест Хэм». Футболист поддерживает дружеские отношения с игроками клуба Владимиром Цоуфалом и Томашем Соучеком.

В этом сезоне чех провел 29 матчей за в и сделал 5 голевых передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.