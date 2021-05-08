Миранчук, Дзюба, Головин, Шунин – в стартовом составе сборной России на матч с Польшей

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Польши.

С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Андрей Семенов, , Федор Кудряшов, Далер Кузяев, , Магомед Оздоев, , , .

Против Польши – в таком составе. Вперёд, #НашиПарни 🇷🇺 — Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021

Запасные: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Юрий Жирков, Денис Макаров, Андрей Мостовой, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Алексей Ионов, Дмитрий Баринов, Александр Соболев, Антон Заболотный.

В заявку на матч не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев, Илья Самошников и Марио Фернандес, а также хавбек Денис Черышев.

Игра между сборными России и Польши начнется в 21:45 по московскому времени.