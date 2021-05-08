Миранчук, Дзюба, Головин, Шунин – в стартовом составе сборной России на матч с Польшей

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Польши.

С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Запасные: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Юрий Жирков, Денис Макаров, Андрей Мостовой, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Алексей Ионов, Дмитрий Баринов, Александр Соболев, Антон Заболотный.

В заявку на матч не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев, Илья Самошников и Марио Фернандес, а также хавбек Денис Черышев.

Игра между сборными России и Польши начнется в 21:45 по московскому времени.

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