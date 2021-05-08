Лунев, Евгеньев и Самошников не войдут в заявку сборной России на Евро-2020 («РБ-Спорт»)

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2 июня будет объявлена окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

По данным «РБ-Спорт», в состав команды не войдут вратарь «Зенита» Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), у которого, как сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, есть повреждение.

Эти футболисты будут находиться в расположении сборной до 12 июня и продолжат работать с командой.

Кроме того, на турнир не поедет полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Перед началом подготовительного сбора 18-летний футболист заболел.

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