Лунев, Евгеньев и Самошников не войдут в заявку сборной России на Евро-2020 («РБ-Спорт»)

2 июня будет объявлена окончательная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

По данным «РБ-Спорт», в состав команды не войдут вратарь , а также защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников ( ), у которого, как сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, есть повреждение.

Эти футболисты будут находиться в расположении сборной до 12 июня и продолжат работать с командой.

Кроме того, на турнир не поедет полузащитник . Перед началом подготовительного сбора 18-летний футболист заболел.