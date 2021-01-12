Иммобиле, Доннарумма, Верратти, Кьеллини, Жоржиньо, Инсинье – в итоговой заявке сборной Италии на Евро-2020

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Представлена итоговая заявка сборной Италии на Евро-2020.

Главный тренер Роберто Манчини выбрал следующих игроков:

вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»);

нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Таким образом, в окончательный список не попали защитник Джанлука Манчини («Рома»), хавбеки Маттео Пессина («Аталанта») и Маттео Политано («Наполи»).

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