Иммобиле, Доннарумма, Верратти, Кьеллини, Жоржиньо, Инсинье – в итоговой заявке сборной Италии на Евро-2020

Представлена итоговая заявка сборной Италии на .

Главный тренер Роберто Манчини выбрал следующих игроков:

вратари: ( ), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон ( ), Алессандро Флоренци ( ), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – ), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»);

нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Таким образом, в окончательный список не попали защитник Джанлука Манчини («Рома»), хавбеки Маттео Пессина («Аталанта») и Маттео Политано («Наполи»).