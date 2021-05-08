Иммобиле, Доннарумма, Верратти, Кьеллини, Жоржиньо, Инсинье – в расширенной заявке Италии на Евро

Представлен расширенный состав сборной Италии для подготовки к чемпионату Европы.
Главный тренер Роберто Манчини выбрал следующих футболистов:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – «Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»).