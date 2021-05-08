Черчесов про 1:1 с Польшей: «Любой матч хотим выиграть. Понравилось, что не отошли от своей игры, забили хороший гол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после товарищеского матча против (1:1).

– Оцените игру команды и результат?

– Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол.

Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

– Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на ?

– Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит, – сказал Черчесов.

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