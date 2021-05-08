Джикия – лучший игрок сборной России в матче с Польшей по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Сегодня сборная России сыграла вничью с командой (1:1) в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы-2020. Лучшим игроком матча стал Георгий Джикия.

Лучшим 27-летнего защитника выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов Руслан Нигматуллин в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС.

Эксперты Егор Титов и отдали свои голоса полузащитнику .

В результате голосования набрал 40% голосов, опередив полузащитников Александра Головина (33%) и Алексея Миранчука (14%).