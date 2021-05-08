Анчелотти подпишет с «Реалом» контракт на 3 года

Главный тренер «Эвертона» близок к смене места работы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянец подпишет с контракт до 2024 года. Также к нему присоединится его сын Давиде, входящий в тренерский штаб .

Кроме того, «Реал» должен в ближайшее время объявить о вхождении в совет директоров нового участника и о возвращении Антонио Пинтуса, работавшего последние годы с Антонио Конте в «Интере», на должность тренера по физической подготовке.

Ранее сообщалось, что Анчелотти был фаворитом «Реала» и значился выше Маурисио Почеттино, Антонио Конте и Рауля в шорт-листе.