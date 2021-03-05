«Интер» готов продать Видаля и Санчеса. Клуб сокращает расходы на зарплаты

проводит политику сокращения расходов на зарплаты и в этой связи готов продать ряд высокооплачиваемых футболистов.

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб выставил на трансфер двух чилийцев – хавбека и форварда .

34-летний Артуро по контракту до 2022 года получает 6,5 млн евро в год, 32-летний Алексис – 7 млн по соглашению до 2023-го.

В завершившемся сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. Видаль забил 1 гол в 23 матчах Серии А. У Санчеса 7 мячей и 5 передач в 30 играх.