Видаль – Месси: «Еще один рекорд, брат. Ты лучший, единственный, волшебный. Инопланетянин»

Полузащитник , ранее выступавший за «Барселону», поздравил нападающего каталонского клуба с повторением рекорда по количеству матчей в составе команды.

«Еще один рекорд, брат. Лео Месси, ты мастер футбола, ты лучший, единственный, волшебный. Ты инопланетянин.

Конечно, ты побьешь еще много рекордов, ведь ты уникален. Посылаю внеземные объятия», – написал Видаль в твиттере.

В этом сезоне 33-летний аргентинец забил 21 мяч и сделал 7 голевых передач в 25 играх . Полную статистику футболиста можно изучить здесь.