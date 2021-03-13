Видаль – Месси: «Еще один рекорд, брат. Ты лучший, единственный, волшебный. Инопланетянин»

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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, ранее выступавший за «Барселону», поздравил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси с повторением рекорда Хави по количеству матчей в составе команды.

«Еще один рекорд, брат. Лео Месси, ты мастер футбола, ты лучший, единственный, волшебный. Ты инопланетянин.

Конечно, ты побьешь еще много рекордов, ведь ты уникален. Посылаю внеземные объятия», – написал Видаль в твиттере.

В этом сезоне 33-летний аргентинец забил 21 мяч и сделал 7 голевых передач в 25 играх Ла Лиги. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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