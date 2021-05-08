Трент, Хендерсон, Уоткинс, Магуайр и Кейн – в предварительной заявке сборной Англии на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 33 футболистов, которые будут готовиться к .

В итоговую заявку войдут 26 человек.

Вратари: («Манчестер Юнайтед»), ( ), («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл ( ).

Защитники: («Ливерпуль»), , Рис Джеймс (оба – «Челси»), ( ), («Эвертон»), , Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс ( ), , Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), ( , ), ( ).

Полузащитники: , Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), («Манчестер Сити»), («Астон Вилла»), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).

Нападающие: ( ), , Маркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), ( ), ( ), («Астон Вилла»).