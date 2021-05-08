Трент, Хендерсон, Уоткинс, Магуайр и Кейн – в предварительной заявке сборной Англии на Евро

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 33 футболистов, которые будут готовиться к Евро-2020.

В итоговую заявку войдут 26 человек.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон СтоунзКайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд БеллингемДжейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Мэйсон ГринвудМаркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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