Агуэро прилетел в Барселону. Завтра он пройдет медосмотр и может подписать контракт c «блауграной»

Форвард Серхио Агуэро близок к заключению контракта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, аргентинец сегодня прилетел в Каталонию и завтра утром пройдет медицинский осмотр для перехода в «блауграну». Подписание контракта, возможно, также состоится завтра, однако презентация Агуэро в качестве футболиста команды в любом случае состоится по окончании Кубка Америки.

Во вторник Агуэро улетит в Буэнос-Айрес и будет вместе со сборной Аргентины готовиться к турниру.

В минувшем сезоне форвард, которому 2 июня исполнится 33 года, провел за 12 матчей в , забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Зарплата Агуэро в «Барсе» будет в 2 раза меньше, чем в «Сити». В сделку включены бонусы