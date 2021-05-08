Кубок Америки могут отменить, перенести в США или отдать Чили и Парагваю

Стало известно, где может пройти -2021, который стартует через 13 дней.

Рассматриваются несколько вариантов. Первый – отдать турнир Чили и Парагваю. Этот вариант выглядит предпочтительным, так как в Чили хорошая ситуация с коронавирусом и успешно продвигается вакцинация. Однако в Парагвае ситуация сейчас схожа с Аргентиной, которую как раз из-за ковида и лишили Кубка Америки.

Еще один вариант – перенести турнир в Северную Америку, а конкретно – в США. Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) изначально хотела провести турнир именно в Южной Америке, поэтому сначала даже не рассматривала эту возможность. Хоть сейчас приоритетом остается и Южная Америка, но такую возможность, по крайней мере, готовы рассмотреть.

Также существует вероятность отмены турнира (второй раз подряд – в 2020-м Кубок Америки также не состоялся). Решение обсудят в понедельник.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины – из-за медицинской.

Аргентину лишили Кубка Америки-2021 за 13 дней до начала турнира. Вероятно, из-за коронавируса

Колумбия уже теряла большой турнир – чемпионат мира-1986. Перед ним практически началась гражданская война