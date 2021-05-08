«Челси» может купить у киевского «Динамо» 18-летнего защитника Забарного за 12 млн евро (Sport24)

Защитник киевского «Динамо» может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sport24, близок к подписанию 18-летнего игрока за 12 млн евро.

В организации трансфера принимает участие главный тренер сборной Украины и экс-форвард лондонцев .

В минувшем сезоне Забарный провел за в 21 матч, забив один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фати – лучший футболист мира до 20 лет, Кварацхелия – 34-й, украинский защитник Забарный – 23-й (L’Equipe)