«Челси» может купить у киевского «Динамо» 18-летнего защитника Забарного за 12 млн евро (Sport24)

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Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sport24, «Челси» близок к подписанию 18-летнего игрока за 12 млн евро.

В организации трансфера принимает участие главный тренер сборной Украины и экс-форвард лондонцев Андрей Шевченко.

В минувшем сезоне Забарный провел за «Динамо» в УПЛ 21 матч, забив один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фати – лучший футболист мира до 20 лет, Кварацхелия – 34-й, украинский защитник Забарный – 23-й (L’Equipe)

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