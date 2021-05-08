Фердинанд о действиях Зинченко в моменте с голом «Челси»: «Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко за его действия в моменте с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).
«Зинченко должен был двигаться вместе с Хавертцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел», – заявил экс-игрок сборной Англии в эфире BT Sport.
Также действия защитника «Сити» не понравились экс-игроку «горожан» Джолеону Лескотту.
«Не знаю, о чем он думал. Да, пас был отличным, Хавертц хорошо открылся, но крайний защитник должен был быть в этой зоне. Тогда Маунт не стал бы пасовать», – сказал Лескотт.
А вот и главный момент первого тайма 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021
Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед 💙
У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ