Фердинанд о действиях Зинченко в моменте с голом «Челси»: «Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко за его действия в моменте с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Зинченко должен был двигаться вместе с Хавертцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел», – заявил экс-игрок сборной Англии в эфире BT Sport.

Также действия защитника «Сити» не понравились экс-игроку «горожан» Джолеону Лескотту.

«Не знаю, о чем он думал. Да, пас был отличным, Хавертц хорошо открылся, но крайний защитник должен был быть в этой зоне. Тогда Маунт не стал бы пасовать», – сказал Лескотт.

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