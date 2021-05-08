«Он остается». Джорджина Родригес о будущем Роналду в «Юве»

, девушка нападающего «Ювентуса» , заявила, что футболист продолжит выступать за итальянский клуб.

– Криштиану остается в «Ювентусе» или уходит?

– Он остается, – сказала Родригес.

Срок действующего контракта португальца с клубом истекает летом 2022 года. Неоднократно сообщалось, что Роналду может уйти из уже в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов в 33 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.

У Роналду остался год по контракту с «Юве». Что дальше? Может вернуться в «Спортинг» или «МЮ» (уже этим летом)