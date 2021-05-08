Тухель познакомился с Абрамовичем после финала ЛЧ: «Лучший момент для нашей первой встречи – или худший»

Главный тренер «Челси» после победы в финале чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0) впервые встретился с владельцем лондонского клуба .

«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже!

Мы снова поговорим, и я смогу заверить его, что останусь голодным [до побед]. Я голоден, являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол», – сообщил немецкий специалист.

47-летний Тухель в январе 2021 года заключил контракт с «Челси» на 18 месяцев с опцией продления на год, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. завершил сезон на 4-й строчке.