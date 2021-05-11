«Челси» выиграл 19-й трофей при Абрамовиче

взял Лигу чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» (1:0) в финале.

Лондонский клуб выиграл 19 трофеев после того, как летом 2003 года купил его.

«Челси» за этот отрезок дважды побеждал в Лиге чемпионов, 5 раз становился чемпионом Англии, 5 раз брал Кубок Англии, трижды выигрывал Кубок английской лиги, 2 раза становился обладателем Суперкубка Англии и 2 раза побеждал в Лиге Европы.

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