«Челси» выиграл 19-й трофей при Абрамовиче

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» взял Лигу чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» (1:0) в финале. 

Лондонский клуб выиграл 19 трофеев после того, как Роман Абрамович летом 2003 года купил его.

«Челси» за этот отрезок дважды побеждал в Лиге чемпионов, 5 раз становился чемпионом Англии, 5 раз брал Кубок Англии, трижды выигрывал Кубок английской лиги, 2 раза становился обладателем Суперкубка Англии и 2 раза побеждал в Лиге Европы.

Портрет Абрамовича: от мегасделки до неприметности (на переговорах по Роналдиньо в нем не узнали миллиардера)
  

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