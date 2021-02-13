Слуцкий о работе в «Спартаке»: «Такой симбиоз невозможен из-за моего бэкграунда. Но ромбик или квадратик на майке – мне без разницы»

Теги Спартак ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший с ЦСКА, рассказал, согласится ли он возглавить «Спартак», если получит такое предложение.

«Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что скорее всего такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке – мне абсолютно без разницы.

Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я, – к большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так.

Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг – это Саша Самедов», – рассказал Слуцкий в интервью Дмитрию Егорову для Sport24.

Тренер работал с ЦСКА с 2009 по 2016 год. С командой он трижды выиграл чемпионат России, по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.

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