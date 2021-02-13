Слуцкий о работе в «Спартаке»: «Такой симбиоз невозможен из-за моего бэкграунда. Но ромбик или квадратик на майке – мне без разницы»

Главный тренер , ранее работавший с , рассказал, согласится ли он возглавить , если получит такое предложение.

«Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что скорее всего такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке – мне абсолютно без разницы.

Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я, – к большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так.

Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг – это Саша Самедов», – рассказал Слуцкий в интервью Дмитрию Егорову для Sport24.

Тренер работал с ЦСКА с 2009 по 2016 год. С командой он трижды выиграл чемпионат России, по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.