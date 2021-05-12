«Рубин» готов продать Дюпина в «Зенит» при очень выгодном предложении. Семак уже разговаривал с игроком

«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным.
В услугах голкипера заинтересованность проявляет главный тренер питерцев Сергей Семак, сообщает «Бизнес Online».
Отмечается, что Семак уже разговаривал с Дюпиным.
Руководство казанского клуба против продажи 33-летнего футболиста, но готово изменить позицию только при очень выгодном предложении.
В прошедшем сезоне РПЛ Дюпин провел 26 матчей, одержал 14 побед и пропустил 24 мяча. Его статистику можно посмотреть здесь.
Дюпин о «Зените»: «От таких предложений никто бы не отказался. Лучший клуб России на данный момент»