«Рубин» готов продать Дюпина в «Зенит» при очень выгодном предложении. Семак уже разговаривал с игроком

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«Зенит» интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным.

В услугах голкипера заинтересованность проявляет главный тренер питерцев Сергей Семак, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что Семак уже разговаривал с Дюпиным.

Руководство казанского клуба против продажи 33-летнего футболиста, но готово изменить позицию только при очень выгодном предложении.

В прошедшем сезоне РПЛ Дюпин провел 26 матчей, одержал 14 побед и пропустил 24 мяча. Его статистику можно посмотреть здесь.

Дюпин о «Зените»: «От таких предложений никто бы не отказался. Лучший клуб России на данный момент»

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