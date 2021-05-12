«Ман Сити» – явный фаворит финала ЛЧ с «Челси»

Теги Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Фонбет натив Футбол

«Манчестер Сити» и «Челси» в субботу сыграют в финале Лиги чемпионов.

В отличии от «горожан», которые уверенно оформили чемпионство, команда Томаса Тухеля заняла в АПЛ лишь четвертое место. Но лондонцы знают, как обыгрывать «Манчестер Сити», взяв верх в двух последних очных встречах..

«Фонбет» считает «Сити» уверенным фаворитом предстоящего финала. На победу «горожан» можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, на «синих»  – 2,75. Уверены, что всё закончится в основное время? Тогда шансы на победу «МС» – 1,95, а вот на успех «Челси» дают солидный коэффициент – 4,50

Компания «Фонбет» предлагает не рисковать своими деньгами и дарит беспроигрышную ставку 1000 рублей на точный счет!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья