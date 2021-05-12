«Ман Сити» – явный фаворит финала ЛЧ с «Челси»

«Манчестер Сити» и «Челси» в субботу сыграют в финале Лиги чемпионов.

В отличии от «горожан», которые уверенно оформили чемпионство, команда Томаса Тухеля заняла в АПЛ лишь четвертое место. Но лондонцы знают, как обыгрывать «Манчестер Сити», взяв верх в двух последних очных встречах..

«Фонбет» считает «Сити» уверенным фаворитом предстоящего финала. На победу «горожан» можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, на «синих» – 2,75. Уверены, что всё закончится в основное время? Тогда шансы на победу «МС» – 1,95, а вот на успех «Челси» дают солидный коэффициент – 4,50

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