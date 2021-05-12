«Реал» о Зидане: «Пришло время уважать его решение. Он одна из величайших легенд клуба»

«Реал» выступил с заявлением по поводу ухода с поста главного тренера команды.

«Зинедин Зидан принял решение о завершении своего нынешнего периода пребывания на посту главного тренера нашего клуба.

Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть в течение всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала».

Зидан – одна из величайших легенд «Реала», и это выходит за рамки того, что он был тренером и игроком нашего клуба.

Он знает, что он в самом сердце мадридизма, что – его дом и всегда будет им», – говорится в заявлении «Реала».

Вернувшись в «Реал» после перерыва, Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в .

Зидан также возглавлял команду в период с 2016 по 2018 год. За это время он привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.