Де Хеа о проигрыше в финале ЛЕ: «Падай и поднимайся, учись, сражайся и побеждай»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в финале от «Вильярреала».

Основное время закончилось вничью (1:1), испанцы выиграли в серии пенальти – Де Хеа не смог забить.

«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай.

«Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал 30-летний испанец в твиттере.

Де Хеа приложил к твиту фотографию с экс-тренером «МЮ» сэром , который посетил финал в польском Гданьске.

To fall and rise. Learn from the experience, fight again and win. @ManUtd Thanks for your support pic.twitter.com/4AnLNGRA9A — David de Gea (@D_DeGea) May 27, 2021

«МЮ» и «Вильярреал» нейтрализовали друг друга в финале ЛЕ: даже в серии пенальти были тактические спецходы. Победил, конечно, Эмери

Безумная серия пенальти в финале ЛЕ: Де Хеа пропустил от всего «Вильярреала» (даже от вратаря!) и не забил решающий