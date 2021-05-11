Де Хеа о проигрыше в финале ЛЕ: «Падай и поднимайся, учись, сражайся и побеждай»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Футбол

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отреагировал на поражение в финале Лиги Европы от «Вильярреала».

Основное время закончилось вничью (1:1), испанцы выиграли в серии пенальти – Де Хеа не смог забить.

«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай.

«Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал 30-летний испанец в твиттере.

Де Хеа приложил к твиту фотографию с экс-тренером «МЮ» сэром Алексом Фергюсоном, который посетил финал в польском Гданьске.

«МЮ» и «Вильярреал» нейтрализовали друг друга в финале ЛЕ: даже в серии пенальти были тактические спецходы. Победил, конечно, Эмери

Безумная серия пенальти в финале ЛЕ: Де Хеа пропустил от всего «Вильярреала» (даже от вратаря!) и не забил решающий

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