Де Хеа о проигрыше в финале ЛЕ: «Падай и поднимайся, учись, сражайся и побеждай»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отреагировал на поражение в финале Лиги Европы от «Вильярреала».
Основное время закончилось вничью (1:1), испанцы выиграли в серии пенальти – Де Хеа не смог забить.
«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай.
«Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал 30-летний испанец в твиттере.
Де Хеа приложил к твиту фотографию с экс-тренером «МЮ» сэром Алексом Фергюсоном, который посетил финал в польском Гданьске.
To fall and rise. Learn from the experience, fight again and win. @ManUtd Thanks for your support pic.twitter.com/4AnLNGRA9A— David de Gea (@D_DeGea) May 27, 2021
«МЮ» и «Вильярреал» нейтрализовали друг друга в финале ЛЕ: даже в серии пенальти были тактические спецходы. Победил, конечно, Эмери
Безумная серия пенальти в финале ЛЕ: Де Хеа пропустил от всего «Вильярреала» (даже от вратаря!) и не забил решающий