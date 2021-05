Де Хеа о проигрыше в финале ЛЕ: «Падай и поднимайся, учись, сражайся и побеждай»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на поражение в финале от «Вильярреала».

Основное время закончилось вничью (1:1), испанцы выиграли в серии пенальти – Де Хеа не смог забить.

«Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай.

«Манчестер Юнайтед», спасибо за поддержку», – написал 30-летний испанец в твиттере.

Де Хеа приложил к твиту фотографию с экс-тренером «МЮ» сэром , который посетил финал в польском Гданьске.

To fall and rise. Learn from the experience, fight again and win. @ManUtd Thanks for your support pic.twitter.com/4AnLNGRA9A