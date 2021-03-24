«Милан» согласовал трансфер вратаря «Лилля» Меньяна. У него 21 сухой матч в сезоне Лиги 1

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Голкипер «Лилля» Майк Меньян сменит клуб по итогам сезона.

25-летний француз станет игроком «Милана», сообщает Джанлука Ди Марцио. «Россонери» заплатят за его трансфер 15 миллионов евро с учетом бонусов, а сегодня он должен пройти медобследование.

Соответственно, «Милан» не будет продлевать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой и не собирается ждать его решения насчет контракта, срок которого истекает 30 июня.

Именно Меньян станет основным вратарем в следующем сезоне. В минувшем розыгрыше Лиги 1 вратарь провел 21 матч на ноль в составе «Лилля». Его статистику можно изучить здесь.

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