Райола предложил «Барсе» подписать Доннарумму. У тер Стегена не очень хорошие отношения с Месси

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который летом покинет на правах свободного агента, пока не решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, агент предложил «Барселоне» подписать 22-летнего голкипера. По данным источника, у вратаря Марка-Андре тер Стегена не очень хорошие отношения с капитаном команды .

Утверждается, что у Доннаруммы нет договоренностей с каким-либо клубом. Возможно, и он, и его агент ожидали, что «Милан» все-таки согласится выполнить финансовые запросы футболиста.

В этом сезоне вратарь провел 37 матчей в Серии А, 13 из них – на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.