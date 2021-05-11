«Зенит» закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России, выиграв РПЛ в 3-й раз подряд». Ловрен поздравил клуб с 96-летием

Защитник Деян Ловрен поздравил клуб с 96-летием.

«25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых ярких символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев, мы выиграли все национальные трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году мы в третий раз подряд выиграли чемпионат России и доказали, что являемся ведущим футбольным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России.

Сине-бело-голубой цвет – это сила, объединяющая миллионы людей по всему миру, и часть поддержки «Зенита» – совместное пение клубных песен в начале каждого матча и гармония с этим великим городом.

Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита». С днем рождения, болельщики «Зенита»!» – написал Ловрен в инстаграме.