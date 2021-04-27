Карим Бензема: «У «Реала» было 60 травм. Мы ни разу не сыграли основой, но могли взять ЛЧ и Ла Лигу»

Нападающий прокомментировал тот факт, что команде не удалось выиграть трофеи в этом сезоне, а также рассказал об изменениях в своем тренировочном процессе.

«Посмотрите вот на какой факт: у нас было 60 травм! «Реал» ни разу не сыграл основным составом. Многие переболели коронавирусом, даже Зидан.

Это был сложный сезон. Но, несмотря на это, мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и до конца боролись в . Мы могли выиграть оба турнира, но проиграли их. Таков футбол.

Я разочарован, но рад тому, что сыграю на чемпионате Европы. Надеюсь, у меня все-таки получится взять трофей в этом сезоне».

Об изменениях в подходе к тренировкам

«Я правильно питаюсь, слежу за режимом сна и работаю еще усерднее, чем прежде. К тому же, теперь я знаю, что делать, чтобы быстрее восстанавливаться. Я много работаю, делаю кардиотренировки, постоянно бегаю.

Даже на выходных я тренируюсь. Раньше я не очень любил это. Например, когда у меня что-то болело, я отдыхал. Сегодня же я не прекращаю работу даже с повреждениями», – сказал Бензема в интервью L’Équipe.

В этом сезоне француз забил 23 мяча и сделал 9 результативных передач в 34 матчах Ла Лиги. С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Повязка на руке Бензема – из-за сломаного пальца. Он два года не делает операцию, чтобы постоянно играть за «Реал»