Криштиану Роналду: «Звание лучшего бомбардира Серии А, Кубок и Суперкубок наполняют счастьем. Я достиг своей цели в «Юве»

Нападающий подвел итоги клубного сезона-2020/21.

«Жизнь и карьера любого игрока топ-уровня состоят из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами и выдающимися игроками, ставим себе амбициозные цели, поэтому постоянно должны делать все, чтобы оставаться на высоком уровне.

В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляю «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в «Ювентусе», как на командном, так и на личном уровне.

и , а также звание лучшего бомбардира Серии А наполняют меня счастьем, главным образом из-за трудностей, которые нужно преодолевать в стране, где ни один титул не дается легко.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил, когда только приехал в Италию: я мог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этой великой футбольной стране, где так много потрясающих игроков, топ-клубов и есть особенная футбольная культура.

Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе! 🙏🏽 💪🏽» – написал Роналду.

Португалец стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за три сезона в «Ювентусе», забив 29 голов в 33 матчах.

С полной статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.