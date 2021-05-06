«Привет, Криштиану». «Спартак» пошутил о желании Роналду уйти из «Юве» при непопадании в ЛЧ

«Спартак» пошутил на тему возможного ухода форварда из .

Англоязычный твиттер красно-белых репостнул сообщение о том, что португалец попросит об уходе из итальянского клуба, если туринцы не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Привет, Криштиану», – написали в твиттере «Спартака», тегнув футболиста.

Московская команда заняла второе место в и сыграет в квалификационном раунде чемпионов.

«Спартак» вернулся в ЛЧ спустя три сезона. Коротко – о сезоне каждого игрока