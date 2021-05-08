Губернатор Тамбовской области назвал «Тамбов» «уверенным участником РПЛ» в отчете по 2020 году

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин во время выступления в областной думе по итогам 2020 года высказался о спорте, в частности, о футбольном клубе «Тамбов».

«Отдельно остановлюсь на футболе. Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника российской Премьер-лиги. Здесь есть победы, есть промахи, имеются и проблемы, которые в настоящее время решаются, в том числе, с участием региональной власти.

Надо отметить, что и в Тамбовской области футбол – это, конечно, самый популярный вид спорта. Наша гордость – региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты Академии подготовили известных в стране и за ее пределами спортсменов: (заслуженный мастер спорта России, игрок сборной России и ФК «Зенит»), Артема Архипова (ФК «Шахтер» Солигорск, чемпион Белоруссии), Владислава Лепехина (ФК «Динамо» Москва), Ивана Котельникова (ФК «Локомотив»), Никиту Иосифова (ФК «Локомотив»).

Считаю, что именно развитие ушедшей, к сожалению, в последнее время в тень региональной спортивной школы олимпийского резерва «Академия футбола» с созданной на ее базе хорошей сетью и инфраструктурой и является приоритетным вектором для тамбовского футбола.

А для сохранения профессионального футбола на Тамбовщине в ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников Академии и добросовестного руководства.

Абсолютно уверен, невзирая на злобу и пену отдельных местных бесталанных политиканов, наши ребята, уроженцы области будут с достоинством защищать цвета флага Тамбовщины на всероссийских турнирах. Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки», – заявил Никитин.

Слова Никитина начинаются с 45:02.