Калакуцкий покинул пост гендиректора «Крыльев» из-за разногласий с правительством Самарской области

Генеральный директор Евгений Калакуцкий объявил об уходе из клуба по собственному желанию.

«У меня сегодня последний день работы в «Крыльях Советов». Кто меня заменит? Наверное, завтра узнаете. Я могу только догадываться. Что произошло? На самом деле, не хотелось бы об этом говорить. Ну, что-то произошло.

Есть основной акционер в лице правительства Самарской области, есть некое видение, которое, как мне казалось, менялось, и подходы должны были измениться, как мне казалось. Мое участие виделось в этом, а на деле оказалось, что мы возвращаемся к той схеме развития, к тому пути, по которому клуб шел ранее.



Разногласия, в основном, по спортивным вопросам. Чтобы вы понимали, все это происходит цивилизованно: я сам написал заявление после общения и благополучно покидаю завтра «Крылья Советов». Понимания того, куда я пойду работать дальше, нет, дайте немного времени.

Была задача удачно закончить сезон, думаю, она выполнена. «Крылья Советов» вышли в РПЛ с первого места, побив все рекорды. Желаю клубу так же успешно выступать, только уже на другом уровне, и не наступать на грабли, переосмыслить ошибки прошлого. Ведь когда это (вылет из РПЛ – прим. Sports.ru) происходит 3 раза за 6 лет , то, наверное, это не случайность», – сказал Калакуцкий.

Самарцы в минувшем сезоне заняли 1-е место в первенстве , набрав рекордное 101 очко, и вышли в , а также дошли до финала Кубка России, где уступили московскому «Локомотиву».