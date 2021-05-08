Серхио Рамос: «Больно, что я не сыграю за Испанию, но лучше полностью восстановиться. Желаю партнерам отличного Евро»

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2020 соцсети Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020.

«После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, в котором я испытал то, чего никогда прежде в карьере не ощущал, приходит новость о Евро. 

Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в «Реале» и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется.

Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.

Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним.

Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома», – написал Рамос в твиттере.

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