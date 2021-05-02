Бэйл о реакции медиа на смех Азара после вылета из ЛЧ: «Выглядело так, будто он убил кого-то»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Гарет Бэйл Sports.ru Эден Азар Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», поделился мнением об истории с хавбеком Эденом Азаром.

После вылета «Реала» из Лиги чемпионов от «Челси» бельгиец, выступавший за лондонцев с 2012 по 2019 год, подошел к Курту Зума и Эдуару Менди, обнялся с ними и, смеясь, пообщался.

История разлетелась по испанским медиа, футболиста критиковали. После возникшего резонанса Азар выступил с заявлением, в котором извинился за свое поведение.

«Я видел это. Выглядело так, будто он только что убил кого-то. В конце концов, это [просто] игра», – сказал Бэйл, комментируя реакцию медиа.

Азар обнимался и смеялся с игроками «Челси» после поражения. От этих кадров в Мадриде многих бомбануло
 

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