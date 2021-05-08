Кассано про Де Дзерби: «Один из лучших тренеров переходит в «Шахтер». Очередной скандал в итальянском футболе»

Теги премьер-лига Украина Шахтер Антонио Кассано серия А Италия Роберто Де Дзерби Сассуоло Футбол

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал вероятное назначение Роберто Де Дзерби главным тренером «Шахтера».

«Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в «Шахтер».

При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби.

Будь это «Реал» или «Барселона», я бы сам отвел его туда, но в «Шахтер»...» – сказал Кассано в эфире Bobo TV на твиче.

Сообщалось, что «Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби 26 мая.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья