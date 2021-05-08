«Шахтер» готов за 30-35 млн евро купить Локателли у «Сассуоло». Об этом просит Де Дзерби

, вероятно, возглавит «Шахтер» после ухода из .

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянец хочет привести с собой двух футболистов из нынешней команды: защитника и полузащитника .

Отмечается, что украинский клуб готов заплатить за Локателли 30-35 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ».

Де Дзерби сделает «Шахтер» самым ярким в Восточной Европе (а мог возглавить «Спартак»). Герман Ткаченко – в гостях у подкаста C&C