«Шахтер» готов за 30-35 млн евро купить Локателли у «Сассуоло». Об этом просит Де Дзерби

Теги ПСЖ премьер-лига Украина Шахтер Ювентус Барселона серия А Италия возможные трансферы Роберто Де Дзерби Сассуоло Марлон Мануэль Локателли Футбол

Роберто Де Дзерби, вероятно, возглавит «Шахтер» после ухода из «Сассуоло».

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянец хочет привести с собой двух футболистов из нынешней команды: защитника Марлона и полузащитника Мануэля Локателли.

Отмечается, что украинский клуб готов заплатить за Локателли 30-35 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ».

Де Дзерби сделает «Шахтер» самым ярким в Восточной Европе (а мог возглавить «Спартак»). Герман Ткаченко – в гостях у подкаста C&C

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья