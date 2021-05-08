Кокорин за 91 минуту в Серии А: 0 ударов, 0 попыток дриблинга, 25 точных передач из 30

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в матче заключительного тура Серии А против «Кротоне» (0:0).

Футболист, пропустивший 12 игр своей команды из-за травмы, заменил Франка Рибери на 76-й минуте.

Россиянин присоединился к «Фиорентине» в январе.

Как сообщает Opta, за это время Кокорин поучаствовал в 4 матчах, суммарно провел на поле 91 минуту. У него 0 голов, 0 ударов (0 xG), 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA), 25/30 точных передач, 1/5 выигранных единоборств, 0 попыток дриблинга и 1 касание в чужой штрафной

Со статистикой 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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