Лионель Месси: «Победа в Кубке Испании важна для этой «Барсы», у нас очень молодая команда. Особенный трофей»

Капитан «Барселоны» высказался о значимости победы в Кубке Испании для нынешнего состава команды.

– Может ли этот стать вашим последним трофеем в «Барселоне»?

– Если честно, этот трофей был особенным из-за того, в какой ситуации мы его выиграли. Клуб выходит из периода, который длится уже пару лет. Мы не получали удовольствие от игры из-за неудовлетворительных результатов и отсутствия побед.

У нас очень молодая команда, появилось много новых игроков. Победа в Кубке Испании стала для этой «Барсы» очень важным моментом, – сказал Месси в интервью Olé.

Наконец-то Месси счастлив – поднял Кубок Испании. В финале «Барса» тотально раздавила «Атлетик»