Лионель Месси: «Поднимаю особенный трофей как капитан особенного клуба. Мы счастливы»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги финала Кубка Испании против «Атлетика» (4:0), в котором он сделал дубль.
«Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день.
Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.
Мы знали, что «Атлетик» будет играть именно таким образом. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.
Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании.
Начало сезона было тяжелым для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом Ла Лиги. Увы, в класико нам не удалось добиться нужного результата», – заявил Месси.
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