Лионель Месси: «Поднимаю особенный трофей как капитан особенного клуба. Мы счастливы»

Форвард «Барселоны» подвел итоги финала Кубка Испании против (4:0), в котором он сделал дубль.

«Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день.

Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

Мы знали, что «Атлетик» будет играть именно таким образом. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем .

Начало сезона было тяжелым для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом . Увы, в класико нам не удалось добиться нужного результата», – заявил Месси.

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